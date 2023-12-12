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Байден предупредил о планах Путина ударить по энергообъектам Украины

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Соединенных Штатов Америки рассказал о планах российского диктатора Владимира Путина обстрелять украинские энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам американского лидера, глава Кремля планирует ударить по электросетям Украины этой зимой. 

"Мы не должны позволить ему добиться успеха", - добавил Байден. 

В свою очередь Зеленский отметил, что хочет укрепить украинскую противовоздушную оборону. 

"Украина может победить", - подчеркнул президент Украины.

Стоит заметить, что с начала зимы россияне уже неоднократно пытались атаковать украинские объекты гражданской инфраструктуры при помощи дронов и ракет.

Визит Зеленского в США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США. Он приехал вчера, 11 декабря, и уже успел провести встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сенаторами и спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. 

Сейчас глава украинского государства проводит встречу с Байденом. 

Американский лидер уже объявил, что подписал указ о новом пакете военной помощи Украине, куда войдет вооружение стоимостью около 200 млн долларов.

Более детально о визите Зеленского в США можете узнать в материале РБК-Украина.  

 

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