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Байден пообщался с европейскими лидерами перед разговором с Путиным

Новина українською →
США, Вторник 07 декабря 2021 09:20
Байден пообщался с европейскими лидерами перед разговором с Путиным Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Ольга Белей

Президент США Джо Байден перед запланированной сегодня, 7 декабря, видеоконференцией с президентом России Владимиром Путиным обсудил обстановку на украинской границе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры европейских стран выразили свою поддержку в урегулировании конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

"Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием российской армии на границах Украины и все более жесткую риторику России. Они призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе посредством выполнения Минских соглашений.", - говорится в заявлении.

При этом лидеры европейских стран выразили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, посредством скоординированного и всестороннего подхода", - резюмируется в сообщении Белого дома.

Напомним, сегодня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонный разговор. Затем американский лидер созвонится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Раньше РБК-УКраина информировала о том, что у Зеленского рассказали, чего ждут от переговоров Байдена и Путина.

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