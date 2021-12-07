Байден пообщался с европейскими лидерами перед разговором с Путиным

Президент США Джо Байден перед запланированной сегодня, 7 декабря, видеоконференцией с президентом России Владимиром Путиным обсудил обстановку на украинской границе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры европейских стран выразили свою поддержку в урегулировании конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома .

"Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием российской армии на границах Украины и все более жесткую риторику России. Они призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе посредством выполнения Минских соглашений.", - говорится в заявлении.

При этом лидеры европейских стран выразили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, посредством скоординированного и всестороннего подхода", - резюмируется в сообщении Белого дома.