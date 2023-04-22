Байден пообіцяє перешкоджати ядерній атаці КНДР на Південну Корею, - Reuters

Президент США Джо Байден на саміті, що прийде наступного тижня з лідером Південної Кореї Юн Сук Йолем пообіцяє вжити "суттєвих" кроків, щоб підкреслити зобов’язання Сполучених Штатів стримувати ядерний напад Північної Кореї на Південну Корею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нагадаємо, раніше американський президент заявив, що країна не обговорює спільні ядерні навчання з Південною Кореєю.
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