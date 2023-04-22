Байден пообещает препятствовать ядерной атаке КНДР на Южную Корею, - Reuters

Президент США Джо Байден на саммите, который придет на следующей неделе с лидером Южной Кореи Юн Сук Йолем пообещает предпринять "существенные" шаги, чтобы подчеркнуть обязательства Соединенных Штатов сдерживать ядерное нападение Северной Кореи на Южную Корею.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, ранее американский президент заявил, что страна не обсуждает совместные ядерные учения с Южной Кореей.
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