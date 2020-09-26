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Байден пообещал последствия для РФ в случае вмешательства в американские выборы

США, Суббота 26 сентября 2020 08:24
Байден пообещал последствия для РФ в случае вмешательства в американские выборы
Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Главный конкурент президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах президента Джо Байден заявил, что Россию ждут последствия за ее вмешательство в проведение американских выборов. По его словам, это произойдет, если он выиграет президентские выборы.

Об этом Байден сообщил телеканалу NBC.

"Я обещаю, будут последствия, будут последствия, если я выиграю, за эти вмешательства в наши суверенные дела", - заявил он.

Напомним, ранее США расширили антироссийские санкции. Вашингтон обвиняет несколько компаний во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.

Также власти страны обновили санкции за кибератаки и вмешательство в американские выборы, под которые попали один украинец и трое россиян. В "черный список" был включен депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Также РБК-Украина писало, что 15 июля США ввели санкции против трех физических и пяти юридических лиц, связанных с приближенным к президенту России бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют куратором так называемой "фабрики троллей".

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