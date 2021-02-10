Байден может получить доступ к разговорам Трампа и Путина

Экс-президент США Дональд Трамп скрывал детали содержания телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Действующий глава государства Джозеф Байден имеет доступ к ним.
Согласно сообщению, детали около десятка разговоров Трампа и Путина остаются тайной, которую советники Байдена считают необходимой выяснить.
Они хотят узнать, раскрывал ли когда-либо республиканец секретную информацию или заключал ли какие-либо конфиденциальные соглашения с российским президентом, которые могли бы застать новую администрацию врасплох.
В окружении Байдена не стали комментировать, ознакомился ли тот с содержанием бесед. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.
Как отмечает газета, сами звонки не записывались, однако некоторые помощники тогдашнего американского лидера, как правило, слышали переговоры и записывали детали разговора. Именно эту информацию, которая, согласно закону передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена.
Напомни, ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. Кроме того, он добавил, что Штаты заставят РФ "платить" за свои действия.
Также РБК-Украина писало, что в своем первом телефонном разговоре с Путиным президент США прямо заявил о российской агрессии в Украине, однако в Кремле "категорически не согласны" с такой позицией Байдена.
Вместе с тем государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что новая администрация США пересмотрит все "злонамеренные действия" России.