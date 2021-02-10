Байден може отримати доступ до розмов Трампа і Путіна

Згідно з повідомленням, деталі близько десятка розмов Трампа і Путіна залишаються таємницею, яку радники Байдена вважають за необхідне з'ясувати.

Вони хочуть дізнатися, чи розкривав коли-небудь республіканець секретну інформацію або укладав якісь конфіденційні угоди з російським президентом, які могли б застати нову адміністрацію зненацька.

В оточенні Байдена не стали коментувати, чи ознайомився той зі змістом бесід. Рада національної безпеки США не стикалась з проблемами з доступом до змісту дзвінків попереднього керівника вашингтонської адміністрації.

Як зазначає газета, самі дзвінки не записувалися, однак деякі помічники тодішнього американського лідера, як правило, чули переговори і записували деталі розмови. Саме цю інформацію, яка, згідно з законом передається в Національний архів США, і може отримати команда Байдена.