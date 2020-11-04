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Байден отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії

Вашингтон, Середа 04 листопада 2020 20:16
Байден отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Кандидат в президенти Сполучених Штатів від демократів Джо Байден вже отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії американських виборів. Його підтримали 69 759 833 громадян.

Про це повідомляє Fox News.

Зараз Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа.

Загальна сума голосів, відданих за Байдена, вже більш ніж на 3,9 млн перевищує кількість голосів, які отримала Хілларі Клінтон у 2016 році, коли вона виграла всенародне голосування, але програла президентство Дональду Трампу.

Відзначається, що він вже побив рекорд колишнього президента Сполучених Штатів Барака Обами, встановлений у 2008 році.

Нагадаємо, явка на загальних виборах в США виявилася найвищою за 120 років.

На тлі новин про вибори в США світові фондові біржі відкриваються падінням основних індексів.

Детальніше про ситуацію з підрахунком голосів, про те, як проходить підсумовування і коли можуть оголосити переможця виборів читайте в матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки: Хто виграє на виборах президента США".

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