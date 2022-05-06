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Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Сергей Пышкин

Президент США Джо Байден подпишет законопроект о введении ленд-лиза для Украины уже 9 мая. Это упростит оказание военной помощи Украине во время борьбы с Российской Федерацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник президент (президент США Джо Байден, - ред.) подпишет "Закон о ленд-лиз для защиты демократии в Украине", - заявила Псаки.

Что такое ленд-лиз

Ленд-лиз был системой, благодаря которой, во времена Второй мировой войны, США частично или же на безвозмездной основе передавали союзникам боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье.

Соответствующая политика сыграла важную роль в победе над нацизмом.

Что предусматривает закон о ленд-лизе для Украины

Закон ускорит поставки в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из Соединенных Штатов Америки. После того как он вступит в силу, глава Штатов должен установить ускоренные процедуры поставки для нашей страны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении ленд-лиза для нашей страны. Законопроект поддержали 417 конгрессменов.

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