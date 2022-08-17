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Байден подписал закон о выделении 430 млрд долларов на борьбу с инфляцией: как потратят

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Вашингтон, Среда 17 августа 2022 02:06
Байден подписал закон о выделении 430 млрд долларов на борьбу с инфляцией: как потратят Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден подписал закон по увеличению налогов для корпораций и выделению 430 млрд долларов на сохранение климата и здравоохранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

На церемонии подписания документа присутствовали лидеры Демократической партии, в том числе сенатор Джо Менчин, который изначально выступал против инициативы. Голос Менчина в Сенате имел решающее значение.

Подписанный акт называется "Законом о снижении инфляции". Он предполагает выделение 370 млрд долларов на "зеленую" энергетику и 64 млрд долларов — на снижение стоимости лекарств и медстраховок.

Предполагается, что такие крупные финансовые затраты будут покрыты за счет налоговой реформы. Первоначально законопроект предполагал траты в размере 3 трлн долларов, но он так и не дошел до голосования в Сенате.

Ранее стало известно, что китайские чиновники готовят визит главы КНР Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию в ноябре. Там он может лично встретиться с президентом США Джо Байденом.

Также мы писали, что президент США Джо Байден 11 августа прилетел в Южную Каролину, чтобы начать семидневный отпуск с членами своей семьи. Глава Белого дома отдыхал на одном из островов в Атлантическом океане.

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