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Байден отправился в отпуск на остров в Атлантике

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Южная Каролина, Четверг 11 августа 2022 04:55
Байден отправился в отпуск на остров в Атлантике Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден прилетел в Южную Каролину, чтобы начать как минимум семидневный отпуск с членами своей семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Глава Белого дома собирается отдохнуть на острове Киауа, который относится к штату, располагается в Атлантическом океане и славится своими частными пляжами и гольф-полями.

Как отмечается, официально в администрации Байдена пока не подтвердили начало отпуска главы государства, но на ближайшие семь дней в расписании президента нет никаких мероприятий. При этом американский лидер улетел из Вашингтона вместе с первой леди Джилл Байден, своим сыном Хантером, невесткой Мелиссой Коэн и внуком Бо.

Летний отпуск является своеобразной традицией для американских президентов, хотя в Белом доме и утверждают, что на самом деле глава государства не освобождается от своих обязанностей в это время, продолжая участвовать в ежедневных брифингах со своими советниками.

К примеру, два предыдущих лидера США - Барак Обама и Дональд Трамп - зачастую использовали это время для игры в гольф.

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