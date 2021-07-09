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Байден подписал указ об ограничении монополии в США

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Вашингтон, Пятница 09 июля 2021 22:17
Байден подписал указ об ограничении монополии в США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении в стране монополии. Документ предусматривает более 70 мер, которые позволят усилить конкуренцию в экономике, снизят недобросовестную конкуренцию и усилят контроль за сделками по слиянию и поглощению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства, опубликованном на сайте Белого дома.

"Сегодняшний исторический указ положил начало общегосударственным усилиям по развитию конкуренции в американской экономике", - говорится в документе.

Указ содержит 72 инициативы, которые затрагивают сельское хозяйство, здравоохранение, банковскую сферу и технологические компании. Их реализация, отмечается в документе, позволит снизить цены, повысить зарплату работникам и будет способствовать инновациям и быстрому экономическому росту.

Документ также ограничивает использование крупными IT-компаниями недобросовестной конкуренции. Как отмечало издание The New York Times, указ нацелен на такие корпорации как Google, Facebook, Apple и Amazon.

Указ Байдена содержит ряд поручений федеральным органам власти, среди них:

  • антимонопольные агентства, Министерство юстиции (DOJ) и Федеральная торговая комиссия (FTC) должны обеспечить соблюдение антимонопольного законодательства и оспаривать предыдущие неудачные слияния;
  • FTC должна запрещать или ограничивать неконкурентные соглашения;
  • DOJ и FTC должны усилить антимонопольное регулирование, чтобы работодатели не могли ограничивать заработную плату сотрудникам, обмениваясь информацией и льготах друг с другом.

Церемонию подписания Байденом "антимонопольного указа" Белый дом транслировал в прямом эфире. Президент заявил, что честная конкуренция сделала США самой богатой и инновационной страной в мире.

"Капитализм без конкуренции не капитализм, а эксплуатация", - подчеркнул Байден.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден монополия конкуренция
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