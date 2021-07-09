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Байден підписав указ про обмеження монополії в США

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Вашингтон, П'ятниця 09 липня 2021 22:17
Байден підписав указ про обмеження монополії в США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден підписав указ про обмеження в країні монополії. Документ передбачає понад 70 заходів, які дозволять посилити конкуренцію в економіці, знизять недобросовісну конкуренцію і посилять контроль за угодами зі злиття і поглинання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави держави, опублікованому на сайті Білого дому.

"Сьогоднішній Історичний указ поклав початок загальнодержавним зусиллям з розвитку конкуренції в американській економіці", - йдеться в документі.

Указ містить 72 ініціативи, які зачіпають Сільське господарство, охорону здоров'я, банківську сферу та технологічні компанії. Їх реалізація, наголошується в документі, дозволить знизити ціни, підвищити зарплату працівникам і сприятиме інноваціям і швидкому економічному зростанню.

Документ також обмежує використання великими IT-компаніями недобросовісної конкуренції. Як зазначало видання The New York Times, указ націлений на такі корпорації як Google, Facebook, Apple і Amazon.

Указ Байдена містить ряд доручень федеральним органам влади, серед них:

  • антимонопольні агентства, Міністерство юстиції (DOJ) і Федеральна торгова комісія (FTC) повинні забезпечити дотримання антимонопольного законодавства і оскаржувати попередні невдалі злиття;
  • FTC повинна забороняти або обмежувати неконкурентні угоди;
  • DOJ і FTC повинні посилити антимонопольне регулювання, щоб роботодавці не могли обмежувати заробітну плату співробітникам, обмінюючись інформацією та пільгах один з одним.

Церемонію підписання Байденом "антимонопольного указу" Білий дім транслював у прямому ефірі. Президент заявив, що чесна конкуренція зробила США найбагатшою і інноваційною країною в світі.

"Капіталізм без конкуренції не капіталізм, а експлуатація", - підкреслив Байден.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден монополия конкуренция
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