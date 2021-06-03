Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум о борьбе с коррупцией в мире. В частности, документ провозглашает борьбу с коррупцией одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности США.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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Напомним, 1 июня Верховная рада приняла закон о портале сообщений о коррупции с предложениями президента Владимира Зеленского.
Согласно документу, с порталом смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.