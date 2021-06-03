UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден подписал меморандум о борьбе с коррупцией в мире

Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум о борьбе с коррупцией в мире. В частности, документ провозглашает борьбу с коррупцией одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности США.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"

"

Напомним, 1 июня Верховная рада приняла закон о портале сообщений о коррупции с предложениями президента Владимира Зеленского.

Согласно документу, с порталом смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденСоединенные Штаты Америкимеморандумкоррупция