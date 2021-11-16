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Байден подписал инфраструктурный план США на 1 трлн долларов

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Вашингтон, Вторник 16 ноября 2021 02:30
Байден подписал инфраструктурный план США на 1 трлн долларов Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании инфраструктурных проектов в стране на сумму 1,2 трлн долларов. Он был одобрен Палатой представителей в начале месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время церемонии подписания у Белого дома он сказал, что принятие документа показало способность демократов и республиканцев способны объединиться ради результатов.

"Слишком часто в Вашингтоне ничего не делается из-за того, что мы настаиваем на том, чтобы получить все возможное. С этим законом мы акцентировались на том, чтобы завершить начатое", - сказал Байден.

Закон предусматривает увеличение федерального финансирования на транспортные и электрокоммуниуации, расширение широкополосного доступа в интернет, улучшение системы водоснабжения и защиту от последствий изменения климата.

Его принятие сопровождалось спорами внутри фракции Демократической партии США, из-за которых Байден был вынужден отменить поездку в Делавэр в день голосования. Другая, еще не принятая инициатива президента США - законопроект "Выстроим заново и лучше" об увеличении социальных расходов.

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