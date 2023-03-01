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Байден подовжив дію деяких санкцій проти Росії, через її вторгнення в Україну

Фото: Байден подовжив дію деяких санкцій проти Росії, через її вторгнення в Україну (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Сполучених Штатів Джо Байден ще на рік подовжив дію антиросійських санкцій. Це викликано тим, що Росія продовжує своє вторгнення в Україну та захоплювати її території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Як розповіли у відомстві, було подовжено санкції, які були введені ще у 2014 році. Тоді, як Росія вдерлась в Україну та захопила Крим та частину територій Донецької та Луганської областей.

У повідомленні сказано, що санкції були введені проти осіб та політиків Російської Федерації дії яких становлять небезпеку територіальній цілісності України.

"Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності і сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду Російської Федерації, включаючи ймовірну анексію Криму та застосування сили в Україні, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішньої політики США", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Брюссель перемикає свою увагу на прийняття нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання вже існуючих. У поле уваги потраплять і треті країни.

Французька авіакомпанія Airbus стурбована питанням безпеки польотів своїх літаків у Росії, оскільки санкції не дозволяють повітряним суднам отримувати запасні деталі або оновлювати програмне забезпечення.

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