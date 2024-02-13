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Байден поділився подробицями нового мирного плану між Ізраїлем та ХАМАС

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США спільно з партнерами готують новий мирний план між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, який передбачає шеститижневу паузу у бойових діях у Секторі Газа.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Сполучені Штати працюють над угодою між Ізраїлем та ХАМАС з питання заручників, яка передбачала б паузу в боях як мінімум на шість тижнів. Ми могли б використати цей час, щоб виробити щось триваліше", - заявив Байден.

Президент США також зазначив, що Ізраїлю не слід проводити військову операцію в місті Рафах на півдні Сектору Газа без плану забезпечення безпеки мирних жителів, які там живуть.

"Велика військова операція в Рафаху не повинна проводитися без заслуговує на довіру плану забезпечення безпеки і підтримки більш ніж мільйона осіб, які там ховаються", - додав Байден.

Що передувало

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції армії Ізраїлю в Секторі Газа є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників. Днями Нетаньяху також заявив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення у Рафах.

Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір із Ізраїлем, якщо армія країни увійде до цього прикордонного міста.

У свою чергу, ЄС та низка гуманітарних організацій попередили про катастрофічні наслідки операції у місті Рафах. Президент США Джо Байден попросив Нетаньяху захистити мирних жителів Рафаха та розробити план евакуації людей.

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