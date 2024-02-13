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Байден поделился подробностями нового мирного плана между Израилем и ХАМАС

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США совместно с партнерами готовят новый мирный план между Израилем и боевиками ХАМАС, который предусматривает шестинедельную паузу в боевых действиях в Секторе Газа.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Соединенные Штаты работают над сделкой между Израилем и ХАМАС по вопросу заложников, которая предусматривала бы паузу в боях как минимум на шесть недель. Мы могли бы использовать это время, чтобы выработать нечто более длительное", - заявил Байден.

Президент США также отметил, что Израилю не следует проводить военную операцию в городе Рафах на юге Сектора Газа без плана обеспечения безопасности живущих там мирных жителей.

"Крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона человек, которые там укрываются", - добавил Байден.

Что предшествовало

Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции армии Израиля в Секторе Газа является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников. На днях Нетаньяху также заявил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в Рафах.

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в этот пограничный город.

В свою очередь, ЕС и ряд гуманитарных организаций предупредили о катастрофических последствиях операции в городе Рафах. Президент США Джо Байден попросил Нетаньяху защитить мирных жителей Рафаха и разработать план эвакуации людей.

 

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраиль