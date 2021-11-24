Байден почтил память жертв Голодомора и поддержал Украину

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента на сайте Белого дома.

"Украинский народ преодолел ужас Голодомора и засвидетельствовал свой дух и нескоримость, и в конце концов создал свободное и демократическое государство. Почитая память о страданиях жертв Голодомора, Соединенные Штаты также уверяют, что преданы народу Украины и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

В своем заявлении Байден напомнил, что Голодомор был целенаправленной политикой советского режима, направленной против украинцев.

В 2018 году Нижняя палата Конгресса США официально признала Голодомор 1923-1933 годов спланированным геноцидом украинского народа.

В парламенте Хорватии инициировали декларацию о признании Голодомора геноцидом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в 2019 году говорил, что Голодомор в Советской Украине должен был сломить волю украинцев.

"С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим провел кампанию голодомора по всей Украине. Миллионы людей погибли, многие другие были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, призванного сломать их волю", - заявлял Трюдо.