Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору та підтримав Україну

Президент США вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Джо Байден запевнив у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента на сайті Білого дому.

У своїй заяві Байден нагадав, що Голодомор був цілеспрямованою політикою радянського режиму, спрямованою проти українців. "Український народ подолав жах Голодомору і засвідчив свій дух і нескореність, і врешті-решт створив вільну і демократичну державу. Вшановуючи пам'ять про страждання жертв Голодомору, Сполучені Штати також запевняють, що віддані народу України і підтримують суверенітет і територіальну цілісність України",- йдеться в заяві.