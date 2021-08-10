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Байден поблагодарил власти Японии за Олимпиаду и поддержал Паралимпийские игры

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Йосихиде Суга провели телефонный разговор. В ходе беседы Байден поблагодарил премьер-министра Японии за успешное проведение Олимпийских игр в Токио и выразил поддержку Паралимпийским играм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

"Байден аплодировал выступлениям всех спортсменов и подчеркнул успехи японских и американских олимпийцев", - говорится в заявлении Белого дома.

Также Байден выразил поддержку проведению Параолимпийских игр, которые по информации Белого дома, начнутся в конце месяца.

Напомним, что в Японии медики настаивали на введении чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. В столице не хватало мест в больницах.

Ранее сообщалось, что организаторов Олимпиады испугал тайфун, который надвигался на Токио. Из-за него прилось отменить некоторые соревнования.

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Олимпиада