Байден подякував владі Японії за Олімпіаду і підтримав Паралімпійські ігри

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга провели телефонну розмову. В ході бесіди Байден подякував прем'єр-міністру Японії за успішне проведення Олімпійських ігор в Токіо і висловив підтримку Паралімпійським іграм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times .

Також Байден висловив підтримку проведенню Параолімпійських ігор, які за інформацією Білого дому, почнуться в кінці місяця.

"Байден аплодував виступам всіх спортсменів і підкреслив успіхи японських і американських олімпійців", - йдеться в заяві Білого дому.

Нагадаємо, що в Японії медики наполягали на введенні надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. У столиці не вистачало місць у лікарнях.

Раніше повідомлялося, що організаторів Олімпіади злякав тайфун, який насувався на Токіо. Через нього довелося скасувати деякі змагання.