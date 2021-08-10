RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден подякував владі Японії за Олімпіаду і підтримав Паралімпійські ігри

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга провели телефонну розмову. В ході бесіди Байден подякував прем'єр-міністру Японії за успішне проведення Олімпійських ігор в Токіо і висловив підтримку Паралімпійським іграм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

"Байден аплодував виступам всіх спортсменів і підкреслив успіхи японських і американських олімпійців", - йдеться в заяві Білого дому.

Також Байден висловив підтримку проведенню Параолімпійських ігор, які за інформацією Білого дому, почнуться в кінці місяця.

Нагадаємо, що в Японії медики наполягали на введенні надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. У столиці не вистачало місць у лікарнях.

Раніше повідомлялося, що організаторів Олімпіади злякав тайфун, який насувався на Токіо. Через нього довелося скасувати деякі змагання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада