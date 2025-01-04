Байден планує заборонити розробку нових родовищ нафти і газу, - Bloomberg

Як повідомлялося раніше, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє нові, більш жорсткі санкції проти торгівлі нафтою з РФ. Таким чином команда намагається посилити тиск на військову промисловість Кремля напередодні повернення Дональда Трампа в Білий дім.

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