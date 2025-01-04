Байден планує заборонити розробку нових родовищ нафти і газу, - Bloomberg

Президент США Джо Байден має намір заборонити нові морські розробки нафти та газу на прибережній території США. Таке рішення може бути прийняте 6 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
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Водночас, як пишуть автори, це рішення
Своєю чергою, прихильники нафтової промисловості заявили, що заплановані дії обмежують енергетичну потужність США, навіть коли країна стоїть на порозі очікуваного різкого зростання попиту на електроенергію з боку центрів обробки даних, штучного інтелекту та виробництва.
Як повідомлялося раніше, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє нові, більш жорсткі санкції проти торгівлі нафтою з РФ. Таким чином команда намагається посилити тиск на військову промисловість Кремля напередодні повернення Дональда Трампа в Білий дім.
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