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Байден планирует запретить разработку новых месторождений нефти и газа, - Bloomberg

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Джо Байден намерен запретить новые морские разработки нефти и газа на прибрежной территории США. Такое решение может быть принято 6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

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В то же время, как пишут авторы, это решение

В свою очередь, сторонники нефтяной промышленности заявили, что запланированные действия ограничивают энергетическую мощность США, даже когда страна стоит на пороге ожидаемого резкого роста спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных, искусственного интеллекта и производства.

 

Как сообщалось ранее, администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новые, более жесткие санкции против торговли нефтью с РФ. Таким образом команда пытается усилить давление на военную промышленность Кремля в преддверие возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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