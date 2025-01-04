Байден планирует запретить разработку новых месторождений нефти и газа, - Bloomberg

Как сообщалось ранее, администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новые, более жесткие санкции против торговли нефтью с РФ. Таким образом команда пытается усилить давление на военную промышленность Кремля в преддверие возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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