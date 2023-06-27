Байден планує невдовзі провести телефонну розмову з Зеленським

"Він (президент США Джо Байден – ред.) дуже скоро планує знову поговорити з президентом Зеленським", - зазначив Кірбі.

Він також повідомив, що попередня розмова американського та українського президентів щодо останнього розвитку подій у Росії, а також ситуації в Україні та посилення взаємодії відбулася напередодні. Окрім того, глава Білого дому провів подібні розмови з іншими лідерами.

Допомога США Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ Сполучені Штати надають всебічну підтримку Україні. За офіційними даними, наша країна вже отримала від американців допомогу на 63 мільярди доларів. Із цієї суми на військову допомогу було передбачено близько 40 мільярдів доларів.

Про новий пакет допомоги на 500 млн доларів має бути оголошено вже сьогодні. За даними ЗМІ, до нього увійдуть 30 бойових машин піхоти Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker, а також боєприпаси для HIMARS, протитанкова зброя, у тому числі Javelin, та боєприпаси для зенітних систем Patriot та Stinger.

Більш детально про допомогу США - читайте у матеріалі РБК-Україна.