UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден планує невдовзі провести телефонну розмову з Зеленським

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден планує найближчим часом зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Він (президент США Джо Байден – ред.) дуже скоро планує знову поговорити з президентом Зеленським", - зазначив Кірбі.

Він також повідомив, що попередня розмова американського та українського президентів щодо останнього розвитку подій у Росії, а також ситуації в Україні та посилення взаємодії відбулася напередодні. Окрім того, глава Білого дому провів подібні розмови з іншими лідерами.

Допомога США Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ Сполучені Штати надають всебічну підтримку Україні. За офіційними даними, наша країна вже отримала від американців допомогу на 63 мільярди доларів. Із цієї суми на військову допомогу було передбачено близько 40 мільярдів доларів.

Про новий пакет допомоги на 500 млн доларів має бути оголошено вже сьогодні. За даними ЗМІ, до нього увійдуть 30 бойових машин піхоти Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker, а також боєприпаси для HIMARS, протитанкова зброя, у тому числі Javelin, та боєприпаси для зенітних систем Patriot та Stinger.

Більш детально про допомогу США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДжозеф БайденВторгнення Росії до України