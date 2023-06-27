Байден планирует вскоре провести телефонный разговор с Зеленским

"Он (президент США Джо Байден - ред.) очень скоро планирует снова поговорить с президентом Зеленским", - отметил Кирби.

Он также сообщил, что предыдущий разговор американского и украинского президентов относительно последнего развития событий в России, а также ситуации в Украине и усиления взаимодействия состоялся накануне. Кроме того, глава Белого дома провел подобные разговоры с другими лидерами.

Помощь США Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ Соединенные Штаты оказывают всестороннюю поддержку Украине. По официальным данным, наша страна уже получила от американцев помощь на 63 млрд долларов. Из этой суммы на военную помощь было предусмотрено около 40 миллиардов долларов.

О новом пакете помощи на 500 млн долларов должно быть объявлено уже сегодня. По данным СМИ, в него войдут 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, а также боеприпасы для HIMARS, противотанковое оружие, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

Более детально о помощи США - читайте в материале РБК-Украина.