Байден планує балотуватися в президенти, але після розмови з дружиною

Президент США Джо Байден заявив, що планує балотуватися на президентських виборах в 2024 році, але остаточно це питання він вирішить після спілкування з дружиною.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу, передає РБК-Україна , посилаючись на The New York Times .

Так, Байден заявив, що це "сімейне рішення", тому йому необхідно спочатку обговорити це питання зі своєю дружиною Джилл.

"Я не відчуваю ніякого поспіху, так чи інакше", - заявив він.

