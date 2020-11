Байден планирует поднять вдвое минимальную зарплату в США

Избранный президент США Джо Байден планирует поднять минимальную заплату в США до 15 долларов в час. Сейчас министерством труда США установлена минимальная зарплата в размере 7,25 долларов в час.

Об этом Байден написал в своем Twitter.

По его словам, почасовая зарплата будет повышена, когда страна начнет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Мы сделаем это с более высокой заработной платой, включая минимальную заработную плату в размере 15 долларов, лучшими льготами и более сильными коллективными договорами, которые позволят вам обеспечивать семью", - написал Байден.



Он отметил, что все это позволит вернуть американский средний класс и сделать его лучше, чем когда-либо.

When we build back better, we will do so with higher wages — including a $15 minimum wage — better benefits and stronger collective bargaining rights that you can raise a family on.



That’s how we will build back the middle class better than ever.