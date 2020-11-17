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Байден планирует поднять вдвое минимальную зарплату в США

США, Вторник 17 ноября 2020 05:10
Байден планирует поднять вдвое минимальную зарплату в США
Фото: Джо Байден (twitter.com/JoeBiden/media)
Автор: РБК-Украина

Избранный президент США Джо Байден планирует поднять минимальную заплату в США до 15 долларов в час. Сейчас министерством труда США установлена минимальная зарплата в размере 7,25 долларов в час.

Об этом Байден написал в своем Twitter.

По его словам, почасовая зарплата будет повышена, когда страна начнет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Мы сделаем это с более высокой заработной платой, включая минимальную заработную плату в размере 15 долларов, лучшими льготами и более сильными коллективными договорами, которые позволят вам обеспечивать семью", - написал Байден.

Он отметил, что все это позволит вернуть американский средний класс и сделать его лучше, чем когда-либо.

Напомним, накануне лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен продолжать судиться.

Тем временем в США создали консультативный переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет уже призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.

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