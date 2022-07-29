Байден планирует баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году, - Белый дом

По словам Жан-Пьер, Байден намерен переизбираться, несмотря на данные соцопросов.

"Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны", - заявила она.

Информацию о планах Байдена подтвердили журналистам издания The Hill ранее два источника из окружения президента еще в апреле 2022 года.

Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии для победы над Дональдом Трампом.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что сорок пятый президент США Дональд Трамп может уже в сентябре объявить об участии в выборах 2024 года.

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