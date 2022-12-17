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Байден підтвердив запит до Конгресу про виділення Україні ще 38 млрд доларів

Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У Білому домі підтвердили, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу США щодо надання Україні додаткових майже 38 млрд доларів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки", про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що адміністрація Байдена робить все, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет та територіальну цілісність.

Саме тому вона звернулася до Конгресу про надання Україні додаткових майже 38 млрд доларів на військову підтримку та гуманітарну допомогу.

"Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були у кращій можливій позиції на полі бою та за столом переговорів, якщо вони дозріють", - сказав Салліван.

Нагадаємо, нещодавно Білий дім повідомив, що звернувся до американського Конгресу з проханням схвалити виділення 37,7 млрд доларів на безпеку та іншу допомогу Україні.

Згідно з пропозицією, новий пакет допомоги включатиме 21,7 млрд доларів оборонної допомоги, а 14,5 млрд доларів планують направити на гуманітарну допомогу та підтримку роботи української влади, 900 млн - на підтримку українців, що проживають у США, 626 млн - на ядерну безпеку України. .

У грудні Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Його сума становить 858 млрд доларів, з яких 800 млн доларів передбачено на додаткову допомогу Україні, проте пакет у 38 млрд доларів не увійшов до законопроєкту, за нього, ймовірно, проголосують у січні вже новим складом Конгресу.

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Білий дімВійськова допомога