Байден підтвердив, що США не надсилатимуть війська в Україну
Президент США Джо Байден підтвердив свою позицію, що США не надсилатимуть війська в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як повідомляє видання, відповідаючи на запитання журналіста про свою позицію щодо відправлення збройних сил, лідер США сказав: "Ні, ми надсилаємо матеріали, які у нас є, мільйони доларів".
Зазначено, що з початку війни Байден чітко заявляв про те, що США не надсилатимуть війська в Україну.
Окрім того, минулого тижня США повідомили, що готуються надіслати Україні пакет військової допомоги вартістю 275 мільйонів доларів, що пропонує нові можливості для боротьби з безпілотниками та посилення протиповітряної оборони.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Джо Байден вже заявляв, що Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну своїх військових, але продовжать надавати країні, що воює, багатомільйонну допомогу.
Також раніше ми писали, що президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 млн доларів.
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