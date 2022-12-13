ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден підтвердив, що США не надсилатимуть війська в Україну

Новость на русском →
США, Вівторок 13 грудня 2022 18:23
Байден підтвердив, що США не надсилатимуть війська в Україну Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Джо Байден підтвердив свою позицію, що США не надсилатимуть війська в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляє видання, відповідаючи на запитання журналіста про свою позицію щодо відправлення збройних сил, лідер США сказав: "Ні, ми надсилаємо матеріали, які у нас є, мільйони доларів".

Зазначено, що з початку війни Байден чітко заявляв про те, що США не надсилатимуть війська в Україну.

Окрім того, минулого тижня США повідомили, що готуються надіслати Україні пакет військової допомоги вартістю 275 мільйонів доларів, що пропонує нові можливості для боротьби з безпілотниками та посилення протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Джо Байден вже заявляв, що Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну своїх військових, але продовжать надавати країні, що воює, багатомільйонну допомогу.

Також раніше ми писали, що президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу