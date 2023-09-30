Байден підтримає законопроект про фінансування уряду США. Скільки грошей виділять для України

Відомо, що законопроект про короткострокове фінансування включає допомогу у разі стихійних лих та продовження федеральної програми страхування від повеней.

Результат голосування - результат – 335 голосів "за". Проти законопроекту проголосували один демократ та 91 республіканець.

Тепер Сенат має затвердити законопроект до 12:01 неділі (до 19:01 за Києвом), щоб не допустити шатдауну. У випадку, якщо Сенат підтримає проект, то він вирушить на підпис до президента США Джо Байдена.

Байден має підписати документ до настання неділі за місцевим часом, щоб уникнути припинення роботи федерального уряду.

При цьому представник Білого дому заявив про підтримку адміністрацією Байдена законопроекту Палати представників.

Він підкреслив, що, цей закон запобігає глибокому скороченню внутрішніх програм і передбачає надання допомоги в разі стихійних лих. За словами посадовця, адміністрація очікує, що спікер Палати представників Кевін Маккарті незабаром винесе на голосування ще один законопроект на підтримку України.

Зауважимо, що у вище вказаному законопроекті не ваказано про витрати, які мають піти допомогу Україні.

Чому була загроза шатдауну

Загроза призупинення роботи уряду пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.

У тому числі, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. До останнього Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.

Зазначимо, загалом адміністрація має намір Джо Байдена отримати "добро" на пакет сумою понад 40 млрд доларів, з якого близько 24 млрд мають бути виділені Україні.

Детальніше про це читайте у матеріалі "У Байдена запустили відлік до шатдауну. Що це таке та як вплине на допомогу Україні".

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