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Байден підпише угоду про безпеку з Україною під час саміту G7

Україна, Четвер 13 червня 2024 11:53
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Байден підпише угоду про безпеку з Україною під час саміту G7 Фото: президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Джо Байден підпише нову угоду про безпеку з президентом України Володимиром Зеленським, у якій пообіцяє довгострокову підтримку, під час зустрічі лідерів "Великої сімки" в Італії.

Про це заявив радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угода ясно дасть зрозуміти, що "наша підтримка триватиме довго і в майбутньому... особливо у сфері оборони та безпеки", - заявив журналістам на борту Air Force One Салліван.

"Підписавши цю угоду, ми також надішлемо Росії сигнал про нашу рішучість. Якщо Володимир Путін думає, що зможе пережити коаліцію, яка підтримує Україну, він помиляється", - сказав Салліван.

П'ятнадцять країн підписали власні угоди про безпеку, які зміцнять "потенціал оборонного стримування" України, сказав він.

Угода США включатиме зобов'язання працювати з Конгресом США над фінансуванням України в майбутньому, але не міститиме зобов'язань щодо використання американських сил, додав Салліван.

Байден вирушив до Італії, щоб посилити тиск на Росію через її війну проти України і Китай за його підтримку Москви.

Білий дім заявив, що Байден знову зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7, після чого відбудеться спільна прес-конференція.

Раніше CNN повідомляло про плани США підписати двосторонню угоду з безпеки під час саміту "Великої сімки". Очікується, що документ схожий на ті, які Україна вже підписала з іншими партнерами за цей рік.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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