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Байден не піде з президентської посади до закінчення повноважень

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден завершить свій президентський термін, незважаючи на заклики деяких республіканців піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У коментарі виданню представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що Байден успадкував від свого попередника економіку у вільному падінні, стрімкий зростаючий рівень насильницьких злочинів та розвалені альянси.

У свою чергу президент Байден змінив ситуацію, забезпечивши найсильніше економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницьких злочинів за останні 50 років. Також представник Білого дому зазначив, що чинний президент США зробив НАТО більше, ніж будь-коли.

"Він з нетерпінням чекає на завершення свого терміну та досягнення більш історичних результатів для американського народу", - додав Ендрю Бейтс.

Продовжуючи промову він сказав, що ці досягнення включають продовження зниження витрат, створення робочих місць, захист соціального забезпечення, а також протистояння програмі "MAGAnomics, яка посилить інфляцію і призведе США до рецесії.

Крім того, представник Білого дому додав, що Байден продовжуватиме боротися за захист свобод американців від радикальних заборон на аборти та нападок на верховенство закону.

Що сталося

У неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від участі в передвиборчих перегонах. Опісля, у соцмережі Х він написав, що замість себе кандидатом на пост президента США пропонує віцепрезидента Камалу Гарріс.

Після цього Гарріс заявила, що має намір "заслужити і виграти" номінацію на пост президента США від Демократичної партії.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден