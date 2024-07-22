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Байден не уйдет с президентского поста до окончания полномочий

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Белый дом заявил, что президент США Джо Байден завершит свой президентский срок, несмотря на призывы некоторых республиканцев уйти в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В комментарии изданию представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден унаследовал от своего предшественника экономику в свободном падении, стремительный растущий уровень насильственных преступлений и разваленные альянсы.

В свою очередь президент Байден изменил ситуацию, обеспечив самый сильный экономический рост в мире и самый низкий уровень насильственных преступлений за последние 50 лет. Также представитель Белого дома отметил, что действующий президент США сделал НАТО больше, чем когда либо.

"Он с нетерпением ждет завершения своего срока и достижения более исторических результатов для американского народа", - добавил Эндрю Бейтс.

Продолжая речь он сказал, что эти достижения включают в себя продолжение снижения расходов, создание рабочих мест, защиту социального обеспечения, а также противостояние программе "MAGAnomics, которая усугубит инфляцию и приведет США к рецессии.

Кроме того, представитель Белого дома добавил, что Байден продолжит бороться за защиту свобод американцев от радикальных запретов на аборты и нападок на верховенство закона.

Что случилось

В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. После, в соцсети Х он написал, что вместо себя кандидатом на пост президента США предлагает вице-президента Камалу Харрис.

После Харрис заявила, что намерена "заслужить и выиграть" номинацию на пост президента США от Демократической партии.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден