Байден может пересмотреть полномочия на нанесение ударов за границей

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может пересмотреть президентские полномочия на нанесение ударов за рубежом. Эти полномочия президента США действуют уже почти 20 лет.

Об этом на брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Он (президент Байден - ред.) согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже почти 20 лет и их давно надо было обновить", - сказала она.

Полномочия на нанесение ударов за границей президенту США перешли от Конгресса после терактов 11 сентября 2001 года, когда были уничтожены "Башни близнецы". Согласно американской Конституции, войну объявляет Конгресс, но президенты де-факто пользуются возможностью на проведение военных операций за рубежом.