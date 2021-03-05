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Байден может пересмотреть полномочия на нанесение ударов за границей

Новина українською → Вашингтон, Пятница 05 марта 2021 22:06
Байден может пересмотреть полномочия на нанесение ударов за границей Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может пересмотреть президентские полномочия на нанесение ударов за рубежом. Эти полномочия президента США действуют уже почти 20 лет.

Об этом на брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Он (президент Байден - ред.) согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже почти 20 лет и их давно надо было обновить", - сказала она.

Полномочия на нанесение ударов за границей президенту США перешли от Конгресса после терактов 11 сентября 2001 года, когда были уничтожены "Башни близнецы". Согласно американской Конституции, войну объявляет Конгресс, но президенты де-факто пользуются возможностью на проведение военных операций за рубежом.

Напомним, в конце февраля США нанесли удар по военным объектам в Сирии. Два истребителя F-15E Strike Eagle уничтожили объекты проиранских боевиков. Это был первый удар США в Сирии после инаугурации Байдена.

Также РБК-Украина писало, что сначала президент Байден планировал нанести два авиаудары по проиранским силам в Сирии, а не один.

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