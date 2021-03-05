Байден може переглянути повноваження на завдання ударів за кордоном
Президент Сполучених Штатів Джо Байден може переглянути президентські повноваження на завдання ударів за кордоном. Ці повноваження президента США діють вже майже 20 років.
Про це на брифінгу в Білому домі заявила прес-секретар президента США Джен Псакі.
"Він (президент Байден - ред.) згоден, що повноваження на використання військової сили існують вже майже 20 років і їх давно треба було оновити", - сказала вона.
Повноваження на завдання ударів за кордоном президенту США перейшли від Конгресу після терактів 11 вересня 2001 року, коли були знищені "Башти близнюки". Згідно з американською Конституцією, війну оголошує Конгрес, але президенти де-факто користуються можливістю на проведення військових операцій за кордоном.
Нагадаємо, наприкінці лютого США завдали удар по військовим об'єктам у Сирії. Два винищувачі F-15E Strike Eagle знищили об'єкти проіранських бойовиків. Це був перший удар США в Сирії після інавгурації Байдена.
Також РБК-Україна писало, що спочатку президент Байден планував завдати два авіаудари по проіранським силам у Сирії, а не один.