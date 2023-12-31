Байден переможе Трампа, а Україні продовжать допомагати: прогноз FT на 2024

Автори видання зробили прогноз на неочікувані події майбутнього року. Financial Times припустили, що Байден переможе на прийдешніх виборах в США, а союзники й надалі будуть надавати допомогу Україні.

Хто стане президентом США

За словами видання, Колишній президент Дональд Трамп не отримає перемоги на виборах. За їх словами, якщо припустити, що нещодавні юридичні перешкоди, які виникли проти Трампа в Колорадо і Мені, будуть подолані - його кампанія проти Джо Байдена стане найогиднішими президентськими виборами в історії США.

"Це буде дуже близька боротьба.Трамп буде визнаний винним щонайменше в одному з чотирьох судових процесів, можливо, у двох, ще до виборів, і представить це як політичне переслідування з боку "злочинної сім'ї Байденів", - повідомили в FT.

Чи стане наступний рік спекотнішим за 2023

Нинішній рік відзначився такою кількістю екстремальних спекотних днів, що він майже напевно виявиться найспекотнішим за 174 роки кліматичних спостережень, коли будуть підраховані остаточні цифри.

Однак багато вчених очікують, що 2024 рік буде ще теплішим, оскільки спека 2023 року була підсилена природним кліматичним явищем Ель-Ніньо.Це зазвичай має найбільший вплив на глобальну температуру після досягнення піку - що може статися не раніше січня 2024 року.

Чи спричинить війна між Ізраїлем та ХАМАС повномасштабний регіональний конфлікт

За прогнозом видання, війна спровокувала насильство в усьому регіоні за участю підтримуваних Іраном бойових угруповань. Найбільше занепокоєння викликає те, що прикордонні сутички між Хезболлою, потужним ліванським рухом, та ізраїльськими військами переростуть у повномасштабний конфлікт між ними.

Попри те, що уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що не може більше жити з бойовиками Хезболли, які отаборилися на лівансько-ізраїльському кордоні, але сподівається, що дипломатичний тиск стримає ситуацію.

Водночас, ні Вашингтон, ні Тегеран не бажають ширшого регіонального конфлікту, навіть якщо бойові дії між "Хізболлою" та Ізраїлем посиляться, але ситуація є тривожно нестабільною.

Чи призведе зміна президента на Тайвані до нападу Китаю

За прогнозом видання, багато людей в Тайвані та за його межами сьогодні більше хвилюються про війну, завдяки розширенню військових маневрів Китаю.

Лідер січневих президентських виборів, правляча Демократична прогресивна партія Лай Чін-те, також має дуже відмінне минуле від чинного президента Цай Інвень.

Але Лай чітко дав зрозуміти, що дотримуватиметься обережної позиції Цай щодо Китаю, не даючи Пекіну жодного приводу для нападу. Китайське керівництво на чолі з президентом Сі Цзіньпіном, схоже, все ще вірить, що у нього є шанс примусити Тайвань до об'єднання без бою - шляхом посилення військового залякування, політичної інфільтрації, економічних приманок і міжнародної ізоляції.

Чи продовжать США та ЄС фінансувати Україну

Коли наприкінці 2023 року контрнаступ України проти російського вторгнення застопорився, військова та фінансова підтримка Києва стала спірним питанням.

Адміністрація Байдена сповнена рішучості продовжувати постачання: угода з республіканцями в Конгресі може передбачати поступки щодо безпеки кордонів США в обмін на розширення допомоги Україні.

Ще більший виклик постане, якщо Трамп повернеться на посаду президента.

Лідери ЄС, тим часом повинні знайти способи на початку 2024 року обійти вето Угорщини на пакет фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

Чи збанкрутує компанія X

Ілон Маск часто використовує попередження про банкрутство для мотивації; він робив це в Tesla і SpaceX. Але цього разу, коли реклама X (Twitter) провалилася, а спроби створити нові джерела доходу не вдались, є велика ймовірність, що це станеться.

Після нещодавніх емоційних спалахів, спрямованих проти рекламодавців X, він може бути достатньо нерозважливим, щоб вважати, що може провести компанію через банкрутство і все одно залишитися на вершині.

Боротьба Маска за контроль над X в умовах банкрутства стала б захоплюючим продовженням сповненого драматизму придбання Twitter.

Вибори у Сполучених Штатах

Нагадаємо, чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців - колишній глава держави Дональд Трамп.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, ще минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб таке рішення схвалили, потрібна згода абсолютно всіх країн. Угорщина наклала вето.

Раніше ми повідомляли, що глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що країни ЄС схвалять 50 млрд для України. Це може статися навіть без згоди Угорщини.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вже визнав, що ЄС може виділити 50 млрд євро для України без згоди його країни.

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