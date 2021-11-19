Байден передал свои полномочия вице-президенту США

Байден пройдет под анестезией процедуру колоноскопии в медицинском центре Уолтера Рида.

"Как и в случае, когда президент Джордж Буш-младший проходил аналогичную процедуру в 2002 и 2007 годах, следуя процедуре, предусмотренной Конституцией, президент Байден передаст полномочия вице-президенту на короткий период времени, когда он будет находиться под анестезией. В это время вице-президент будет работать из своего кабинета в Западном крыле", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Белый дом опубликует краткое изложение результатов обследования Байдена в пятницу вечером.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что передача полномочий, пока президент находится под наркозом, не является чем-то необычным.

Отметим, что Байден, которому 20 ноября исполнится 79 лет, является самым пожилым президентом в истории США на момент принесения им присяги.

Последний раз Байден обнародовал результаты медицинского обследования в декабре 2019 года во время президентской кампании.