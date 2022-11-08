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Байден оцінив перспективи демократів на виборах до Конгресу: Налаштований оптимістично

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Вівторок 08 листопада 2022 04:46
Байден оцінив перспективи демократів на виборах до Конгресу: Налаштований оптимістично Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Напередодні виборів президент США Джо Байден висловив оптимізм стосовно перспективи збереження демократами контролю над Конгресом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Виступивши 7 листопада на двох віртуальних прийомах Національного комітету Демпартії, американський лідер також закликав прихильників піти на голосування.

"Послухайте, якщо ми зможемо утриматися, то будемо в неймовірній формі. Уявіть, що ми зможемо зробити під час другого терміну, якщо збережемо контроль. Я знаю, що це звучить як дуже високі очікування, але у будь-якому разі я налаштований оптимістично", - зазначив Байден.

Окрім цього, президент США знову попередив про небезпеку обрання підтримуваних Дональдом Трампом "республіканців MAGA", назвавши їх "одними з найтемніших сил" в історії Сполучених Штатів.

До слова, проміжні вибори відбудуться 8 листопада. На цих перегонах ведеться боротьба за всі 435 місць у Палаті представників і 35 зі 100 місць в Сенаті.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підсумки майбутніх проміжних виборів до Конгресу не вплинуть на підтримку, яку Вашингтон надає Києву.

Все, що відомо про вибори в США і наскільки їхній результат важливий - читайте у матеріалі.

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