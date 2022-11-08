Байден оценил перспективы демократов на выборах в Конгресс: Настроен оптимистично

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Выступив 7 ноября на двух виртуальных приемах Национального комитета Демпартии, американский лидер также призвал поклонников пойти на голосование.

"Послушайте, если мы сможем удержаться, будем в невероятной форме. Представьте, что мы сможем сделать во время второго срока, если сохраним контроль. Я знаю, что это звучит как очень высокие ожидания, но в любом случае я настроен оптимистично", - отметил Байден.

Кроме того, президент США снова предупредил об опасности избрания поддерживаемых Дональдом Трампом "республиканцев MAGA", назвав их "одними из самых темных сил" в истории Соединенных Штатов.

К слову, промежуточные выборы пройдут 8 ноября. На этой гонке ведется борьба за все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.