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Выборы в Германии: ЦИК объявил о распределении мест в Бундестаге

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Берлин, Понедельник 27 сентября 2021 09:20
Выборы в Германии: ЦИК объявил о распределении мест в Бундестаге Фото: ЦИК Германии объявил о распределении мест в Бундестаге (bundestag de)
Автор: Анастасия Рокитна

В Германии прошли парламентские выборы. В новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Федеральной избирательной комиссии Германии.

Крупнейшую фракцию в Бундестаге сформируют социал-демократы, которые, по предварительным данным, получили 25,7% голосов избирателей.

Как распределят места в Бундестаге:

  • Социал-демократы - 206 депутатов (плюс 53 мандата);
  • ХДС/ХСС - 196 депутатов (минус 50 мандатов);
  • "Зеленые" - 118 депутатов (плюс 51 мандат);
  • Свободные демократы - 92 депутата (плюс 12 мандатов);
  • "Альтернатива для Германии! - 83 депутата (минус 11 мандатов);
  • "Левые" - 39 депутатов (минус 30 мандатов).

Поскольку ни одна из партий не получила абсолютного большинства, для формирования правительства им придется договариваться о создании коалиции.

Напомним, Социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг.

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