Выборы в Германии: ЦИК объявил о распределении мест в Бундестаге
Фото: ЦИК Германии объявил о распределении мест в Бундестаге (bundestag de)
В Германии прошли парламентские выборы. В новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Федеральной избирательной комиссии Германии.
Крупнейшую фракцию в Бундестаге сформируют социал-демократы, которые, по предварительным данным, получили 25,7% голосов избирателей.
Как распределят места в Бундестаге:
- Социал-демократы - 206 депутатов (плюс 53 мандата);
- ХДС/ХСС - 196 депутатов (минус 50 мандатов);
- "Зеленые" - 118 депутатов (плюс 51 мандат);
- Свободные демократы - 92 депутата (плюс 12 мандатов);
- "Альтернатива для Германии! - 83 депутата (минус 11 мандатов);
- "Левые" - 39 депутатов (минус 30 мандатов).
Поскольку ни одна из партий не получила абсолютного большинства, для формирования правительства им придется договариваться о создании коалиции.