UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден отправился в первую заграничную поездку: куда приедет и с кем встретится

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден сегодня, 9 июня, отправился в Европу в рамках своего первого зарубежного визита. В ходе своей заграничной поездки Байден проведет ряд встреч и примет участие в нескольких саммитах.

Где побывает Байден и с кем он встретится - в материале РБК-Украина.

"Сегодня я еду в Британию и Европу в рамках первой зарубежной поездки при моем президентстве. Я знаю, что демократии могут объединиться для решения вызовов этого нового времени - на этой неделе в Европе мы имеем шанс это доказать", - заявил сегодня Байден.

Начнет с Британии

Заграничная поездка Байдена начнется 10 июня визитом в Британию. Там глава американской администрации проведет встречу с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, чтобы обсудить "особые" американо-британские отношения.

В ходе визита в Британию Байден встретится с британской королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

Саммит стран G7

Во время визита в Британию американский президент примет участие в первом за два года очном саммите Большой семерки (G7), который пройдет с 11 по 13 июня. Главными темами саммита должны стать вакцинация против коронавируса, торговля, климат и развитие инфраструктуры.

Саммит НАТО

После Британии Байден отправится в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО. Саммит запланирован на 14 июня. Среди тем саммита будут Россия, Китай, а также увеличение инвестиций в оборону Альянса.

Встреча с Путиным

В следующую среду, 16 июня, Байден должен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры двух президентов состоятся в Женеве. На повестке дня саммита США-Россия будут насущные вопросы двусторонних отношений, а также урегулирование конфликта в Украине и ситуация в Беларуси.

Напомним, перед отлетом из Белого дома президент США пообщался с журналистами. Байден заявил, что не знает, удастся ли ему договориться с Путиным о прекращении кибератак на США.

Кроме того, сегодня стало известно, что Байден и Путин проведут переговоры на вилле XVIII век у Женевского озера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденЕвропавизитрабочая поездка