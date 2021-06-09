Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeChat в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о защите конфиденциальных данных американцев. В частности, документ предусматривает отмену запрета на работу социальных сетей TikTok и WeChat на территории США.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома .

"Отменены следующие указы: указ 13942 от 6 августа 2020 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой TikTok..."); указ 13943 от 6 августа 2020 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой WeChat..."); и указ 13971 от 5 января 2021 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой приложениями и другими ПО, разработанным или контролируемым китайскими компаниями")", - говорится в документе.

Напомним, в сентябре прошлого года 45-й президент США Дональд Трамп подписал запрет на скачивание приложения TikTok в Соединенных Штатах. Администрация Трампа заявила, что запрет распространяется на еще одно мобильное приложение - WeChat.

Впервые Трамп заговорил о возможности запретить TikTok в конце июля 2020 года. Тогда же компания Microsoft прекратила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.

После власти США отстрочили блокировку социальной сети TikTok на территории страны. Это связано с выигранными владельцами приложения судебными исками против администрации Трампа.

Ранее стало известно, что пакистанский телекоммуникационный регулятор заявил о блокировании китайской соцсети и приложения TikTok. Регулятор заявил о невозможности отфильтровать "аморальный и неприличный" контент.