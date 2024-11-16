Байден на останній зустрічі з Сі Цзіньпіном хоче обговорити участь КНДР у війні Росії

Американський президент Джо Байден планує натиснути на китайського лідера Сі Цзіньпіна під час останньої зустрічі. Вона планується сьогодні під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News.
Телеканал зауважив, що Байден використає свою останню зустріч з Сі Цзіньпіном, щоб переконати його відмовити Північну Корею від подальшого поглиблення підтримки війни Росії в Україні.
Сьогоднішні переговори, які відбудуться на полях щорічного саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу, відбудуться трохи більше ніж за два місяці до того, як Байден залишить свій пост. Це буде остання офіційна зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном.
Анонімні джерела видання кажуть, що під час останньої зустрічі Байден буде домагатися від Сі Цзіньпіна посилення взаємодії з Китаєм, щоб запобігти подальшій ескалації й без того небезпечної ситуації у відносинах з Північною Кореєю.
Нагадаємо, що днями Білий дім повідомив, що під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Байден обговорить низку питань.
Серед них зокрема буде підтримка Пекіном Москви у війні РФ проти України, та розгортання військових КНДР у країні-агресорці.
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