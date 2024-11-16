Байден на последней встрече с Си Цзиньпином хочет обсудить участие КНДР в войне России

Телеканал отметил, что Байден использует свою последнюю встречу с Си Цзиньпином, чтобы убедить его отговорить Северную Корею от дальнейшего углубления поддержки войны России в Украине.

Сегодняшние переговоры, которые состоятся на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу, состоятся чуть более чем за два месяца до того, как Байден покинет свой пост. Это будет последняя официальная встреча Байдена с Си Цзиньпином.

Анонимные источники издания говорят, что во время последней встречи Байден будет добиваться от Си Цзиньпина усиления взаимодействия с Китаем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и без того опасную ситуацию в отношениях с Северной Кореей.