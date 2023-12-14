Байден особисто працює над тим, щоб Конгрес виділив фінансування для України, - Білий дім
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що президент США Джо Байден особисто працює над тим, щоб Конгрес виділив додаткове фінансування для допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
Представник Білого дому зазначив, що адміністрація Байдена продовжує дуже й дуже тісно співпрацювати з членами Конгресу від обох партій, поки вони ведуть переговори щодо ухвалення законопроєкту, де зазначене виділення допомоги Україні.
"Президент дуже багато працює. Вся команда докладає важких зусиль", - сказав Кірбі.
Він також додав, що президент США особисто спонукає законодавців діяти в цьому питанні і готовий йти на компроміси, щоб просуватися вперед у переговорах.
Допомога Україні від США
Президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів, в які входять понад 60 млрд для допомоги Україні.
Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету, оскільки республіканці вимагають додати туди пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що відмова США від продовження фінансової підтримки України послабить її здатність захистити себе від агресії РФ.
За даними Bloomberg, 13 грудня Байден запропонував зміни в прикордонній політиці США, які підвищують перспективи двопартійної угоди щодо допомоги Україні.
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