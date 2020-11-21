Байден определился с кандидатурой на пост главы Госдепа, - The Hill

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с кандидатурой будущего госсекретаря. Ожидается, что имя кандидата объявят на следующей неделе.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на осведомленный источник.

"Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации (бывшего президента Барака) Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост", - говорится в материале.

Также в качестве потенциальных кандидатов на пост государственного секретаря называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого заместителя госсекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

Ранее стало известно, что бывший президент США Барак Обама лоббирует на должность госсекретаря страны свою бывшую советницу по национальной безопасности Сьюзан Райс. Демократическая партия изначально рассматривала Райс в качестве возможного вице-президента.

Напомним, ранее Джо Байден назвал имена еще нескольких высокопоставленных сотрудников будущей администрации Белого дома.

Издание The Washington Post писала, что команда Джо Байдена рассматривает возможность назначения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон постпредом США при ООН.