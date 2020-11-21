Байден визначився з кандидатурою на посаду глави Держдепу, - The Hill

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден визначився з кандидатурою майбутнього держсекретаря. Очікується, що ім'я кандидата оголосять на наступному тижні.

Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на обізнане джерело.

"Неясно, хто стане висуванцем Байдена, але колишнє офіційна особа адміністрації (колишнього президента Барака) Обами підтвердило Hill, що Тоні Блінкен, дипломат-ветеран і давній союзник Байдена, вважається фаворитом на цей пост", - йдеться в матеріалі.

Також як потенційних кандидатів на посаду державного секретаря називали сенаторів Кріса Куса і Кріса Мерфі, колишнього першого заступника держсекретаря і посла в Росії Вільяма Бернса і колишнього радника президента Барака Обами з нацбезпеки Сьюзан Райс.

Раніше стало відомо, що колишній президент США Барак Обама лобіює на посаду держсекретаря країни свою колишню радницю з національної безпеки Сьюзан Райс. Демократична партія спочатку розглядала Райс як можливого віце-президента.

Нагадаємо, раніше Джо Байден назвав імена ще кількох високопоставлених співробітників майбутньої адміністрації Білого дому.

Видання The Washington Post писала, що команда Джо Байдена розглядає можливість призначення колишнього держсекретаря США Хілларі Клінтон постпредом США при ООН.