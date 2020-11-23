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Байден определился с будущими кандидатами на две ключевые должности в США

США, Понедельник 23 ноября 2020 08:43
Байден определился с будущими кандидатами на две ключевые должности в США
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурами на две ключевые должности. В частности, с кандидатами на должность госсекретаря и советника по вопросам национальной безопасности.

Об этом сообщает The New York Times.

Имена кандидатов на ключевые должности в формировании внешней политики США планируют объявить на этой неделе.

"Ожидается, что Энтони Блинкен, сторонник глобальных союзов и один из ближайших советников Джо Байдена, будет номинирован на должность государственного секретаря США", - отмечает издание.

На должность советника по вопросам нацбезопасности Байден планирует назначить Джейка Салливана.

Напомним, ранее Джо Байден назвал имена еще нескольких высокопоставленных сотрудников будущей администрации Белого дома.

Также сообщалось, что Байден намерен объявить ключевых министров в новой администрации в течение этой недели, среди которых и министра финансов.

Отметим, 7 ноября Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп заявил о готовности подать в суд.

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